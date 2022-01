Bolsonaro deixará o Brasil com 14 milhões de desempregados em 2022, aponta a OIT

Apoie o 247

247 - O desemprego no Brasil deverá permanecer em alta no Brasil ao longo de 2022, fechando o ano com um índice de 13,6%, aponta um relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT). De acordo com a coluna do jornalista Jamil Chade, no UOL, a taxa de desemprego prevista para o Brasil é o dobro da média mundial.

“Estamos vendo tanto um aumento de desemprego como uma redução do número de pessoas participando do mercado de trabalho", disse o diretor-geral da agência, Guy Ryder. "Se você agrega esses dois elementos, o que se vê é um sinal de uma situação preocupante no estado de saúde do trabalho", completou.

“Em 2019, o número de desempregados no Brasil era de 12,5 milhões de pessoas. Em 2021, a taxa atingiu 14,3 milhões de pessoas e, em 2022, ele chegará a 14 milhões, uma queda apenas marginal”, destaca Chade no texto. “Para a OIT, dificilmente o Brasil conseguirá voltar aos níveis de 2019 em 2023 e a recuperação pode ser adiada”, complementa ele mais à frente. No período que antecedeu a pandemia, 62,2% dos brasileiros estavam no mercado de trabalho. Em 2020, este índice caiu para 57,3% e, agora, continua abaixo dos índices de 2019, com 59%.

O economista-chefe da OIT, Richard Samans, avalia que a América Latina terá o cenário menos otimista entre todas as regiões do mundo e as taxas de desemprego não retornarão aos níveis pré-pandemia até pelo menos 2023.

