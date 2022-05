Bolsonaro deve nomear dois novos ministros para o STJ neste mês

Até o fim deste ano, surgirá outra vaga no STJ, porque o ministro Felix Fischer se aposenta em agosto edit

247 - Jair Bolsonaro (PL), que estimula ataques ao Judiciário para deslegitimar as próximas eleições, deverá nomear dois ministros para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ainda neste mês de maio. Uma das cadeiras era de Napoleão Nunes Maia, que se aposentou em dezembro de 2020. A outra vaga era de Néfi Cordeiro, que deixou o tribunal em março de 2021.

Segundo a CNN, o STJ votará nesta quarta-feira (11) a lista para ser enviada ao Palácio do Planalto. A regra é o tribunal elaborar uma lista tríplice e enviar para o presidente da República, que escolherá um nome. Como são duas as cadeiras vazias, será feita uma lista quádrupla. As duas vagas em disputa são de juízes.

No STJ, duas cadeiras não “valem” tanto quanto duas nomeações no Supremo Tribunal Federal (STF). Isso porque o órgão é composto de 33 ministros e o STF, de 11. Até o fim deste ano, surgirá outra vaga no STJ, porque o ministro Felix Fischer se aposenta em agosto.

