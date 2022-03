Bolsonaro diz que 'existe possibilidade' de substituir presidente da Petrobrás

Apoie o 247

Reuters - O presidente Jair Bolsonaro afirmou que "existe a possibilidade" de substituição do atual presidente da Petrobrás, Joaquim Silva e Luna, em meio às crescentes críticas do chefe do Executivo contra a estatal devido aos aumentos dos preços dos combustíveis.

"Existe essa possibilidade", respondeu Bolsonaro ao ser questionado sobre uma possível troca no comando da Petrobras em entrevista à TV Ponta Negra, do Rio Grande do Norte, exibida nesta quarta-feira.

"Todo mundo no governo - ministros, secretários, diretores de empresas, presidentes de estatais - pode ser substituído se não estiver fazendo o trabalho a contento. Então não quer dizer que vai ser trocado ou que não vai ser trocado. Eu só não posso trocar o vice-presidente da República, o resto todos podem ser trocados, obviamente por motivo de produtividade, motivo de falha ou omissão no respectivo serviço", acrescentou.

Bolsonaro voltou a criticar a Petrobrás pelo aumento dos combustíveis anunciado na semana passada, quando a estatal reajustou o diesel em 24,9% e a gasolina, em 18,8%.

Em trecho da mesma entrevista exibido na terça-feira, o presidente disse que "a gente está esperando, inclusive, ter um retorno da Petrobrás para rever esses preços que foram absurdamente majorados na semana passada".

