Bolsonaro diz que governo pretende elevar valor do Bolsa Família para R$ 250 até setembro

"O auxílio emergencial, eu sei que está pouco, mas é muito mais do que a média do Bolsa Família. A gente pretende passar para R$ 250 em agosto ou setembro", disse jair Bolsonaro. O valor médio atual dos pagamentos do Bolsa Família é de R$ 192 edit

247 - Sem conseguir alavancar a retomada da economia, Jair Bolsonaro afirmou que o governo pretende elevar o valor médio do dos pagamentos do Bolsa Família, atualmente em R$ 192, para R$ 250 até setembro deste ano. “

"Só de auxílio emergencial no ano passado gastamos mais que 10 anos de Bolsa Família. Então, o PT, que fala tanto em Bolsa Família, hoje, a média é de R$ 192. O auxílio emergencial, eu sei que está pouco, mas é muito mais do que a média do Bolsa Família. A gente pretende passar para R$ 250 em agosto ou setembro", disse Bolsonaro de acordo com reportagem do Correio Braziliense.

Ainda segundo ele, "apesar dos problemas, a economia está indo bem no Brasil”.

