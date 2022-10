Bolsonaro diz que não sabe se Guedes quer permanecer no governo

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou que não sabe se o ministro da Economia, Paulo Guedes, quer continuar no cargo a partir de 2023, em caso de reeleição do chefe do Executivo, informa a Folha de S. Paulo.

Bolsonaro disse que gostaria de ter Guedes por mais quatro anos no ministério, mas declarou não saber das intenções do ministro. "O Paulo Guedes é uma pessoa que é o nosso Pelé, vamos assim dizer, na Economia. Então, por mim ele continua. Eu não sei pela idade se ele quer continuar".

Em outro momento, foi mais categórico: "Paulo Guedes fica. Paulo Guedes foi um dos melhores ministros da Economia do mundo, levando-se em conta inclusive a questão da pandemia. [Assim] Como o Roberto Campos pelo terceiro ano seguido é o melhor ministro em alguns muitos critérios do Banco Central".

Em agosto, Guedes disse que pretendia permanecer no governo. "Eu tenho que dizer sempre que sim. O que vou dizer? Vou jogar a vitória para o outro lado, dizer que vou sair, sou liberal e estou decepcionado? Não existe isso".

