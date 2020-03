Bolsonaro diz que política de preços da Petrobrás será mantida e gasolina pode cair

Sputnik - Em meio à atual crise no preço do petróleo, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, disse nesta tarde que seu governo não irá interferir na política de preços da Petrobras.

De acordo com o chefe de Estado, a tendência é que os preços dos combustíveis caiam nas refinarias, em decorrência da queda observada nesta segunda-feira no mercado internacional.

- NÃO existe possibilidade do Governo aumentar a CIDE para manter os preços dos combustíveis. O barril do petróleo caiu, em média, 30% (US$ 35 o barril). A Petrobras continuará mantendo sua política de preços sem interferências. A tendência é que os preços caiam nas refinarias. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 9, 2020





Devido a um desentendimento entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e a Rússia, o barril de petróleo Brent registrou uma acentuada queda, de 23,92%, no dia de hoje, sendo negociado a US$ 34,44 por volta das 15h30. Já o WTI caiu 24,35%, chegando a US$ 31,23 o barril.

No Brasil, o Ibovespa teve queda de 10,87%, a 87,345 pontos. O dólar teve alta de 2,89%, chegando a R$ 4,7692. Já as ações ordinárias da Petrobras caíram 28,10%, atingindo R$ 17,30, enquanto as preferenciais chegaram a R$ 16,26, com queda de 28,78%.

Na Europa, as bolsas também sofreram queda, em torno de 7%. Na ásia, a bolsa do Japão caiu 5,07%, informa o G1.

No último dia 6, representantes da OPEP e de outros dez países liderados pela Rússia se reuniram para discutir um possível corte suplementar na produção internacional de petróleo, mas não chegaram a um acordo. Em resposta, a Arábia Saudita reduziu o preço do barril nos mercados estrangeiros e ofereceu descontos inéditos para europeus, asiáticos e norte-americanos, afetando ainda mais o mercado, já atingido pelo surto do novo coronavírus.