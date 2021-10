Bolsonaro diz que quer privatizar Petrobrás pois "a culpa é minha” quando aumenta o preço dos combustíveis

Justificativa de Bolsonaro para querer privatizar a Petrobrás em entrevista a uma rádio é a de que quando os preços dos combustíveis aumentam no Brasil, a culpa sempre recai sobre ele. "Eu tenho vontade, já tenho vontade de privatizar a Petrobrás. Vou ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer", disparou edit

247 - Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quinta-feira (14) ter vontade de privatizar a Petrobras, justificando que, quando os preços dos combustíveis aumentam no Brasil, a culpa recai sobre ele.

“Eu tenho vontade, já tenho vontade de privatizar a Petrobrás. Vou ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer, porque o que acontece: eu não posso, não é controlar, eu não posso melhor direcionar o preço do combustível, mas quando aumenta a culpa é minha”, disse Bolsonaro em entrevista à rádio Novas de Paz, de Recife (PE), segundo reportagem do portal Metrópoles.

O mandatário reclamou ainda de ser responsabilizado pelo aumento no preço do gás de cozinha e lembrou que zerou o imposto federal incidente sobre o produto, buscando desculpas para justificar o resultado da política de paridade internacional do preço do petróleo adotada pela Petrobrás no governo Michel Temer (MDB) e mantida desde então.

“Aumenta o gás de cozinha, a culpa é minha, apesar de ter zerado imposto federal, coisa que não acontece aí por parte de muitos governadores”, continuou.

