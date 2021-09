Bolsonaro é inflacionário e derrubador de PIB, aponta Miriam Leitão

Apoie o 247

247 – "O ano econômico de 2022 já começou. O país vai crescer pouco, os juros subirão em pleno ano eleitoral. A inflação prevista para o fim de 2021 aumentou e fechou o espaço fiscal no Orçamento, a crise hídrica deixará custos que continuarão pesando nas contas de luz de 2022. A turbulência política crônica criada por Jair Bolsonaro elevou a incerteza a níveis inéditos desde a redemocratização. Somando tudo isso, os economistas estão voltando aos seus cálculos para reduzir as projeções do PIB", escreve a jornalista Miriam Leitão, em sua coluna no Globo.

"O governo Bolsonaro está ficando sem espaço para o seu objetivo de populismo econômico. Será um ano difícil e em grande parte isso é resultado dos erros sequenciais do presidente na condução do país. Na política, criou conflitos, na área institucional, fez ameaças, na saúde, gastou tempo e dinheiro público para sabotar as melhores práticas sanitárias. Isso aumentou o número de mortes e prejudicou a economia. Bolsonaro é inflacionário. Suas crises batem no dólar, que contamina outros preços", prossegue.

"A pior sombra que paira sobre 2022 é resultado do governo Bolsonaro. Com seu projeto retrógrado em todas as áreas, como a ambiental, com suas omissões em setores decisivos, como educação, com projetos de reforma que já chegam distorcidos no Congresso, como a reforma do IR, o governo reduziu o horizonte do país. Agora a economia está em “modo defesa” como me disse o economista José Roberto Mendonça de Barros ao definir a atitude dos investidores neste momento. E, quando investidores da economia real congelam investimentos, o resultado é menos crescimento e menos criação de emprego", finaliza.

