Bolsonaro está insatisfeito com economia, “mas sabe que seria pior se não estivesse aqui”, diz Guedes

Paulo Guedes ainda culpou o presidente demissionário da Petrobras, Roberto Castello Branco, pela alta nos preços da gasolina e do diesel edit

Revista Fóru - O que falta de competência gerencial, sobra de arrogância e prepotência ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Em entrevista a Tales Faria, no portal Uol neste sábado (2), o ministro da Economia confirmou a insatisfação de Jair Bolsonaro (Sem partido) com o pífio desempenho econômico do país, mas ressaltou que o presidente “sabe que a situação seria pior se eu não estivesse aqui”.

“É claro que ele não está satisfeito, nem eu. Mas o presidente sabe que a situação seria pior se eu não estivesse aqui. Nós nos entendemos. Eu foco na questão fiscal, técnica, e ele, na questão política. Na cúpula do governo, todos sabemos que sempre haverá visões diferentes, mas que um lado precisa comportar o outro. A turma mais abaixo pensa que isso significa guerra”, disse.

Confira a reportagem completa na Revista Fórum.

