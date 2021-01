Bolsonaro já perdeu parte do apoio de empresários, diz Arminio Fraga

O ex-presidente do Banco Central durante o governo FHC disse que "a turma já entendeu que aquela promessa de governo liberal na economia e mais manso nos temas de costumes, que isso já era” edit

Revista Fórum - O ex-presidente do Banco Central durante o governo FHC, Arminio Fraga, afirmou em entrevista ao jornal Valor Econômico, na quinta-feira (28), que parte do empresariado já abandonou o apoio ao presidente Jair Bolsonaro, inclusive sob o argumento de que a gestão do mandatário é ruim para a economia.

“Eu diria que sim. Eu não vou falar, todo mundo morre de medo, é da natureza da coisa, mas acho que a turma já entendeu que aquela promessa de governo liberal na economia e mais manso nos temas de costumes, que isso já era”, disse.

O ex-presidente do Banco Central também foi questionado sobre a opinião dos empresários em relação a um impeachment de Bolsonaro. Para ele, as impressões ainda estão divididas.

Confira a reportagem completa na Revista Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais