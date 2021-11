'Bolsonaro jogou fora o Bolsa Família por capricho eleitoreiro,' diz Miriam Leitão

"As famílias pobres do Brasil estão enfrentando agora uma fonte a mais de incerteza e insegurança”, afirma a jornalista edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A jornalista Miriam Leitão afirma, em sua coluna no jornal O Globo, que o governo Jair Bolsonaro “jogou fora” o programa Bolsa Família por “capricho eleitoreiro e não sabe o que vai colocar no lugar”. “Bolsonaro disse que se não for aprovada a PEC dos Precatórios ele já tem um plano B, o ministro Paulo Guedes disse que só quer o plano A. Aliás, os dois estão juntos em viagem pelo interior da Itália. Nem a cúpula do governo se entende”, completa.

“A PEC dos precatórios é ruim em si, porque é a forma de constitucionalizar o calote, mas além disso está sendo aberto um buraco no teto de gastos para financiar uma parte do programa, mas essa parte é temporária. O próprio governo avisa que pagará mais, até R$ 400, mas apenas até o final de 2022. Até o fim das eleições. Além disso, o programa foi mal formulado, é uma colcha de retalhos”, destaca.

Ainda segundo ela, “tudo isso é apenas para que Bolsonaro se declare o pai de um novo programa social. O contribuinte terá o seu dinheiro usado para furar o teto, quebrando o parâmetro fiscal, para que o governo tenha mais chance de reeleição. As famílias pobres do Brasil estão enfrentando agora uma fonte a mais de incerteza e insegurança”.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE