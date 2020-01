Bolsonaro mente ao dizer que reajustou salário acima da regra usada pelo PT

(vídeo) Segundo ele, reajuste foi “acima do que seria se a lei do PT estivesse em vigor”. Na verdade, o mínimo foi reajustado de R$ 998 para R$ 1.039. Pela regra de 2012, seria R$ 1.045 edit

247 - Em conversa com eleitores e jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada nesta quinta-feira 2, Jair Bolsonaro mentiu ao dizer que reajustou o salário mínimo para 2020 “acima do que seria se a lei do PT estivesse em vigor”.

Na verdade, o mínimo foi reajustado de R$ 998 para R$ 1.039. Pela regra de 2012, o reajuste deveria ser para R$ 1.045. O novo salário passou a valer nesta quarta-feira, 1 de janeiro.

A “lei do PT” a que Bolsonaro se refere é a Lei nº 12.382, que estabeleceu a regra de ajuste do salário mínimo para o período de 2012 a 2015 e sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff.

A Lei determina que o reajuste do mínimo passe a levar em conta não apenas a inflação do ano anterior, mas também o crescimento do PIB de dois anos antes.

Assista à fala de Bolsonaro, em que ele também indica que irá sancionar o novo fundo eleitoral: