Bolsonaro mente mais uma vez e diz que gasolina está cara por causa do ICMS

Não houve, porém, aumento no percentual do ICMS nos últimos anos que justifique a escalada de preços. Por outro lado, o preço da gasolina subiu 51%, em média, só em 2021 edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a mentir nesta segunda-feira (30) ao jogar toda a culpa aos governadores pela alta no preço dos combustíveis. O litro da gasolina, por exemplo, já chega a ser vendido por R$ 7 em postos do país.

Dados oficiais mostram que o fator que mais pesou para o aumento do preço nos últimos meses foram os reajustes feitos pela Petrobrás, vinculada ao governo federal.

"O preço [da gasolina] não está alto. O que pesa é o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), o grande problema é a ganância. É um crime o que acontece, um assalto explícito em cima do consumidor", disse Bolsonaro.

Enquanto só em 2021 o preço da gasolina subiu 51%, em média, não houve aumento no percentual do ICMS nos últimos anos que justifique a escalada de preços. Em São Paulo, por exemplo, a alíquota do imposto, de 25%, é a mesma desde 2015.

À TV 247, o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, disse que a alta no preço do combustível é culpa de Bolsonaro: "tem estados em que o ICMS está congelado há mais de dez anos".

