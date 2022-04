Bolsonaro pede ajuda à diretora da OMC para garantir acesso a fertilizantes ao Brasil

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) pediu, nesta segunda-feira, 18, ajuda à Organização Mundial do Comércio (OMC) para garantir o fluxo de fertilizantes para o País. Com a guerra na Ucrânia, a Rússia, um dos maiores exportadores de fertilizantes do mundo, foi sancionada, complicando o mercado de fertilizantes no mundo.

As sanções também complicaram a principal aliada dos russos, a Bielorrússia, que está entre os principais exportadores dos insumos ao agronegócio brasileiro.

Bolsonaro lançou um plano nacional de fertilizantes e tenta obter fornecedores alternativos para evitar impactos na produção de alimentos no campo e inflação.

Segundo reportagem do jornal O Estado de S.Paulo, “a ajuda diplomática da OMC foi discutida em Brasília, durante audiência reservada de Bolsonaro com a diretora-geral da OMC, a nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala. Ela teve apoio do Brasil para chegar ao cargo”.

Segundo a reportagem, ela sinalizou ser favorável, mas disse que precisa submeter a proposta brasileira à consideração dos demais membros da OMC. “Precisamos dialogar com os membros para ver como avançar. Vamos ver que tipo de apoio essa ideia receberá”, afirmou.

“A questão é superar os limitantes em decorrência da guerra para que alimentos e fertilizantes tenham circulação, se não teremos mais escassez e mais fome”, disse.

