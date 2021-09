Bolsonaro planeja reduzir imposto e facilitar habilitação para jet ski

Na avaliação de Bolsonaro, a medida impulsionaria o turismo brasileiro: "em 15 minutos aprende a dirigir jet ski. Isso tem a ver com turismo. O Brasil é um país com muita água” edit

Por Naomi Matsui, Metrópoles - Jair Bolsonaro afirmou que quer reduzir o imposto e facilitar a habilitação para condução de jet skis. Segundo o presidente, as medidas incentivariam o turismo no Brasil.

A declaração foi dada na entrevista a Mauricio Lima e a Policarpo Junior. Bolsonaro falava sobre a redução de imposto de importação em itens como jogos e produtos médicos, quando disse:

“Tem uma coisa que quero baixar: jet ski. Mas falam: ‘por que jet ski? Eu não ando, custa caro’. Estou em contato com a Marinha para facilitarmos a habilitação de jet ski. Hoje é muito complexa e o que gostaria? Semelhante ao que acontece nos Estados Unidos. Você com carteira de habilitação e um termo de responsabilidade. Em 15 minutos aprende a dirigir jet ski. Isso tem a ver com turismo. O Brasil é um país com muita água”, afirmou.

