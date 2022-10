Bolsonaro prepara novo pacote de bondades econômicas para comprar votos às vésperas do 2º turno

Até 30 de outubro, o governo deve anunciar pelo menos cinco medidas com impacto eleitoral, em média uma a cada dois ou três dias edit

247 - Além de ter turbinado o Auxílio Brasil e viabilizado junto ao Congresso Nacional auxílios para taxistas e caminhoneiros às vésperas do primeiro turno, o governo Jair Bolsonaro (PL) prepara agora um novo pacote de bondades econômicas, segundo Guilherme Amado, do Metrópoles.

O objetivo é ter ganhos eleitorais no segundo turno, em uma situação em que Bolsonaro precisa tirar a diferença de seis milhões de votos que teve para o ex-presidente Lula (PT) nas urnas.

"Assessores esperam que, até o dia 30, o governo anuncie pelo menos cinco medidas com impacto eleitoral, em média uma a cada dois ou três dias", diz a reportagem.

No debate na Band no domingo (16), Bolsonaro chegou a mencionar o que pode ser uma das propostas: a criação do "Fies técnico", para que o aluno conclua o ensino médio tendo uma profissão.

Os próximos anúncios estão sendo estudados pelo Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes.

