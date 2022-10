Bolsonaro promete mais privatizações em entrevista à Veja, ligada ao banqueiro André Esteves

Apoie o 247

247 - Em uma tentativa de atrair o mercado financeiro - que, em parte, já aderiu à candidatura do ex-presidente Lula (PT) -, Jair Bolsonaro (PL) se classificou como "um liberal" em entrevista à revista Veja, ligada ao banqueiro André Esteves, dono da Exame.

Bolsonaro prometeu, se reeleito, 'potencializar' as privatizações das estatais brasileiras. Ele reconheceu, ainda, ter sido favorável a estatizações no passado. "Vamos potencializar as privatizações. No passado, confesso, eu era estatizante. Votei contra quase todas as reformas propostas pelos governos anteriores. Mas a gente evolui, se aperfeiçoa. Hoje sou um liberal. Quanto mais estado, pior para todo mundo. O livre-mercado nos ajudou na pandemia".

Todavia, Bolsonaro - que já admitiu não entender nada de economia - afirmou não saber quais estatais serão privatizadas. "Vamos avaliar ainda. Faremos com inteligência. Uma parte dos recursos dessas vendas o Paulo Guedes pensa em destinar para o pessoal do Auxílio Brasil. Ele chama isso de 'chuveirada'. O restante vamos usar parte para obras, parte para abater dívidas".

