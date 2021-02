Bolsonaro provoca Castello Branco: "uma pessoa cansada"

"Uma certa idade, e com toda a certeza, poderá até ajudar remotamente, a transição do novo presidente da Petrobras”, disse ele edit

Por Ivan Longo, na Fórum – Em cerimônia no Palácio do Planalto no início da noite desta quarta-feira (24), quando sancionou a lei que confere autonomia ao Banco Central, Jair Bolsonaro provocou o presidente da Petrobras, o economista Roberto Castello Branco, ao justificar sua decisão de retirá-lo do cargo para colocar o general Joaquim Silva e Luna em seu lugar. O Conselho de Administração da estatal já aprovou assembleia extraordinária para substituir Castello Branco.

Em seu discurso, Bolsonaro negou que tenha interferido na Petrobras e ironizou o atual presidente da empresa, afirmando que ele está “cansado”.

“Eu não interferi, minha querida imprensa. O prazo de validade do senhor Castello Branco, que fez uma boa gestão na Petrobras, termina agora dia 20. Simplesmente resolvi substituí-lo. Logicamente, porque é uma pessoa que está bastante cansada, né? Uma certa idade, e com toda a certeza, poderá até ajudar remotamente, a transição do novo presidente da Petrobras”, disparou.

