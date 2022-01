Bolsonaro sai em defesa da reforma trabalhista, que gerou desemprego e precarizou o trabalho

Apoie o 247

247 - Tentando aprofundar ainda mais a polarização com o ex-presidente Lula (PT), que lidera todas as pesquisas eleitorais, Jair Bolsonaro (PL) saiu em defesa nesta segunda-feira (17/1) da reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional durante o governo do ex-presidente Michel Temer (MDB).

A reforma, que gerou desemprego e precarizou o trabalho, foi somente uma "flexibilização" e não retirou direitos dos trabalhadores, segundo Bolsonaro. “O governo Temer fez uma pequena reforma trabalhista. Não tirou direito de nenhum trabalhador. Mente quem fala que a reforma trabalhista do Temer retirou direito de trabalhador, até porque os direitos estão lá no art. 7º da nossa Constituição; não podem ser alterados. Foi uma flexibilização, deu um impulso, no governo Temer, essa reforma. Tanto é que tivemos já um saldo positivo [na geração de empregos] no governo Temer”, afirmou o chefe do governo federal em entrevista à Rádio Viva FM de Vitória (ES).

Lula, assim como a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), já sinalizaram que desejam revisar ou até mesmo revogar a reforma trabalhista em caso de vitória na eleição deste ano.

