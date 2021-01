Bolsonaro sanciona a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 com vetos

Grasielle Castro, Metrópoles - A sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021 foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União com data de 31 de dezembro de 2020. O texto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, estabelece as regras básicas para o Orçamento deste ano. Pelo menos 190 itens foram vetados.

A LDO sancionada teve o salário mínimo reajustado de R$ 1.045, como foi proposto no projeto, para R$ 1.100. Além disso, o texto prevê déficit de R$ 247,1 bilhões, inflação de 3,2%, Selic em 2,1% e crescimento de 3,2% do Produto Interno Bruto (PIB).

Essa lei é tradicionalmente iniciada pela Comissão Mista de Orçamento, o que não ocorreu neste ano, com a proposta tendo sido votada diretamente no plenário. Outra mudança foi a data de votação da matéria, geralmente ocorre em julho e foi empurrada para o fim do ano.

