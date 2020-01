Bolsonaro se atrapalha ao falar sobre impostos e depois joga a toalha: 'já falei que não entendo nada de economia'

247 – O Brasil atual, com PIB estagnado e número gigantesco de desempregados, não pode esperar grande coisa de Jair Bolsonaro.

“Eu já falei que não entendo nada de economia. Eu contratei um 'posto Ipiranga'... E eu não vou contratar o Nelson Piquet para trabalhar comigo e botar do lado, enquanto eu dirijo o carro", disse ele na Índia.

Bolsonaro fez a declaração depois de se atrapalhar após ser questionado por um repórter do Valor Econômico, na Índia, sobre se poderia reduzir impostos incidentes sobre as empresas. Primeiramente, ele disse que não, porque isso poderia quebrar as empresas. Quando foi alertado pelo próprio repórter que a questão era sobre impostos incidentes sobre a produção, e não sobre importação, ele admitiu não saber nada de economia, indicando que apenas Paulo Guedes poderia abordar o tema. O problema é que Guedes, que prometia crescimento de 3% no início do ano, entregará um pibinho relativo a 2019 e inicia 2020 com a economia estagnada. Ou seja: o posto Ipiranga também não parece ter saídas para a economia brasileira.