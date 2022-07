Bolsonaro sinaliza que poderá mudar novamente o comando da Petrobrás: “se tiver que trocar cinco vezes, eu troco"

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta quarta-feira (13) que poderá trocar a presidência da Petrobrás caso julgue necessário. “É sacrifício para todo mundo. Agora, não faziam isso. [Dizem:] ‘Ah, ele trocou quatro vezes o presidente da Petrobrás’. Sim, se tiver que trocar cinco, eu troco. Não tem problema”, disse Bolsonaro durante conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada.

“Eu não posso colocar um presidente da Petrobras de hoje para amanhã. Leva 30 dias. É conselho, é não sei o quê, é Lei das Estatais. Se eu quiser trocar um ministro hoje, eu troco. Então [uma troca na Petrobras] demora. […] A Petrobrás não pode ser uma empresa diferente das demais, que vai ter lucro e o governo que se vire”, completou em seguida, de acordo com o Metrópoles.

Jair Bolsonaro já mudou a presidência da estatal quatro vezes desde o início do mandato. O atual presidente da petroleira, Caio Paes de Andrade, assumiu o cargo oficialmente em junho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar das constantes trocas no comando da Petrobrás, Bolsonaro tem evitado promover alterações na atual política de preços da companhia, baseada no Preço de Paridade de Importação (PPI), que reflete diretamente no aumento da inflação e faz com que a petroleira registre lucros exorbitantes às custas dos consumidores brasileiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE