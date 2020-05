Bolsonaro vai permitir cerveja com corantes, espuma artificial e sem lúpulo

247 - Jair Bolsonaro publicou, nesta terça-feira, uma alteração no decreto que dispõe sobre a padronização de bebidas no país. Com as mudanças, as cervejas agora poderão ser produzidas com substitutos do lúpulo, espuma artificial e qualquer tipo de corante. Outras mudanças também foram feitas, como a eliminação de regras para a utilização de adição de álcool e de água de fora das fábricas. A reportagem é do portal O Dia.



"A qualidade das grandes cervejas no Brasil já é baixa", afirma Felipe Lima, biólogo, cervejeiro e integrante do grupo "Cervejarias populares". "Com as alterações no decreto, as grandes cervejarias vão conseguir baratear ainda mais seus custos, mas não vão produzir um produto melhor. Elas vão apenas lucrar mais", avalia.

