Boulos elogia Lula por prometer revogar reforma trabalhista

247 – O pré-candidato do Psol ao governo de São Paulo, Guilherme Boulos, elogia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em sua coluna desta terça-feira na Folha de S. Paulo. "A sinalização de Lula pela revogação da reforma é um passo importante. Esperamos que seja levada adiante e que vá além, com a revogação do igualmente desastroso Teto de Gastos, que retirou dinheiro do SUS e de áreas sociais, engessando a capacidade de investimento do Estado brasileiro. Precisamos não apenas de um novo governo, mas de um novo modelo, que permita ao Brasil crescer com respeito aos trabalhadores e combate às desigualdades sociais", afirma.

