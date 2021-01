Bovespa em alta, oportunidade de comprar ações no Brasil?

A bolsa brasileira fecha seu último dia em alta, deixando os investidores com bom gosto e com perspectivas otimistas para 2021. Boas notícias para os investidores, principalmente para aqueles que aguardavam sinais de recuperação no economia após a crise da Covid-19, que afetou o Brasil de forma bastante intensa, devido à ação tardia do governo na aplicação de restrições à mobilidade.

A alta foi apenas ligeira para o índice, de 0,96%, mas muitas das empresas listadas nele viram uma valorização bastante substancial no valor de suas ações, um sinal que aliviou amplamente vários setores do mercado.

Os aumentos que foram registrados na Bovespa no final do dia

Algumas das principais empresas que registraram altas na última segunda-feira foram a WEG SA, que registrou a mais forte alta com 6,52 por cento, ficando em 91,78 pontos. A Natura y CO SA, empresa de cosméticos, ganhou 5,04%. Seguiram-se Hapvida Participações e Investimentos subiram 4,28.

A Bovespaé formada por 50 empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo e é um forte indicador da situação econômica nacional. O fato de a Bovespa dar sinais claros de recuperação indica que a economia começa a andar. Porém, como se repete em praticamente todo o mundo, não se espera que os números que eram movimentados antes da Covid sejam alcançados até um tempo indeterminado.

Real brasileiro continua estável

A valorização do dólar, que atualmente atinge níveis recordes desde a chegada da Covid-19 e da eleição de Joe Biden, valorizou o par USD / BRL. No caso do Euro, que também está em alta como índice, o valor do par EUR / BRL também aumentou. Respectivamente os pares de moedas foram encontrados em 5,2975 e 6,3991 pontos.

O real, como taxa de câmbio, está caindo, como era de se esperar, assim que a cotação do dólar subir. O Banco Central do Brasil manterá as taxas de juros de 2%, portanto, não são esperadas grandes variações no preço da moeda brasileira, exceto aquelas impostas pelos mercados internacionais.

Resta saber como o mercado Forex reagirá às políticas econômicas anunciadas por Joe Biden e o novo governo democrata, que envolverá reformas tributárias, novas políticas ecológicas e o maior resgate econômico do Federal Reserve na história daquele país que chegará a 1,9 trilhão de dólares e que certamente afetará diretamente a cotação do dólar.

