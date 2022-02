Petroleira deixa a Rússia em prejuízo de até US$ 25 bilhões após ação militar na Ucrânia

Apoie o 247

ICL

Reuters - A BP está abandonando sua participação na gigante petrolífera russa Rosneft em um fim abrupto e caro de três décadas de operação no país rico em energia, marcando o movimento mais significativo já feito por uma empresa ocidental em resposta à invasão da Ucrânia por Moscou.



A Rosneft responde por cerca de metade das reservas de petróleo e gás da BP e um terço de sua produção e a alienação da participação de 19,75% resultará em encargos de até US$ 25 bilhões, disse a empresa britânica, sem dizer como planeja se livrar.

"Fiquei profundamente chocado e triste com a situação que se desenrola na Ucrânia e meu coração está com todos os afetados. Isso nos levou a repensar fundamentalmente a posição da bp com a Rosneft", disse o presidente-executivo da BP, Bernard Looney.



O rápido recuo representa uma saída dramática para a BP, o maior investidor estrangeiro na Rússia, e coloca os holofotes em outras empresas ocidentais com operações no país, incluindo a francesa TotalEnergies (TTEF.PA) e a britânica Shell (SHEL.L), em meio a uma escalada crise entre o Ocidente e Moscou.

Também ressalta a crescente pressão dos governos ocidentais sobre suas empresas para reduzir as operações na Rússia à medida que ampliam uma rede de sanções econômicas contra Moscou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Exemplo da irracionalidade que tomou conta do mundo: a BP, petroleira britânica, abriu mão de sua participação na empresa russa Rosneft, abrindo mão de suas reservas e assumindo um prejuízo de quase US$ 20 bilhões https://t.co/TQ91m4xI7L — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) February 27, 2022

O secretário de Negócios britânico, Kwasi Kwarteng, que na sexta-feira expressou "preocupação" com a Rosneft da BP, saudou a decisão.



"A invasão não provocada da Ucrânia pela Rússia deve ser um alerta para as empresas britânicas com interesses comerciais na Rússia do (presidente Vladimir) Putin", disse Kwarteng no Twitter.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Rosneft (ROSN.MM) culpou a decisão da BP por "pressão política sem precedentes", informaram agências de notícias russas, dizendo que 30 anos de cooperação bem-sucedida foram arruinados.



Susannah Streeter, analista sênior de investimentos da corretora britânica Hargreaves Lansdown, disse que será "altamente difícil" para a BP "recuperar-se perto do que foi considerado o valor total" da Rosneft.



Na semana passada, Looney disse que a BP estava aderindo aos negócios russos e cumpriria quaisquer sanções ocidentais a Moscou.



Mais cedo, Putin colocou a dissuasão nuclear da Rússia em alerta máximo diante das represálias ocidentais por sua invasão da Ucrânia, que incluiu o bloqueio do acesso ao sistema internacional de pagamentos SWIFT para alguns bancos russos. consulte Mais informação



E o fundo soberano de US$ 1,3 trilhão da Noruega, o maior do mundo, venderá seus ativos russos após a invasão da Ucrânia, disse seu primeiro-ministro.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE