Bradesco tem a maior reputação no mercado financeiro brasileiro

247 - Pesquisa Merco de reputação no setor financeiro tem, entre os oito primeiros, seis bancos tradicionais e apenas duas fintechs. O Bradesco é o primeiro colocado da lista da Merco, que ouviu empresas com faturamento superior a US$ 40 milhões para formatar a pesquisa.

O Nubank está em terceiro e o C6 aparece em oitavo. Nas demais posições, o Itaú é o segundo colocado, seguido por Santander, Banco do Brasil, Caixa e Safra.

O ranking geral de reputação é constituído por 100 empresas, tendo o trio Natura, Ambev e Magazine Luiza nas primeiras posições. Na listagem geral, Bradesco é sétimo e o Itaú, o oitavo.

