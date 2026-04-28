Brasil amplia protagonismo industrial na Hannover Messe 2026

247 - O Brasil encerrou sua participação na Hannover Messe 2026 com resultados que reforçam seu reposicionamento no cenário industrial global. Coordenada pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), a presença brasileira na principal feira industrial do mundo consolidou o país como parceiro estratégico para a indústria internacional. As informações foram divulgadas pela própria ApexBrasil.

Durante cinco dias, o país ocupou quase 2.800 metros quadrados distribuídos em seis pavilhões, reunindo 320 empresas apoiadas — sendo 140 expositoras — e cerca de 800 empresários. A participação também marcou o retorno do Brasil, após 46 anos, como Parceiro Oficial da Hannover Messe 2026, retomando um protagonismo iniciado em 1980.

Brasil reforça posição nas cadeias globais

A presença brasileira funcionou como uma vitrine estratégica para ampliar a inserção do país nas cadeias globais de valor. Ao longo do evento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou o papel do Brasil no contexto internacional. “O Brasil volta a Hannover como uma potência verde, inovadora e integrada às cadeias globais de valor. Este convite consolida a posição do Brasil como um parceiro confiável em um mundo de instabilidade e incerteza”, afirmou.

A programação técnica incluiu nove sessões de pitches na Arena de Inovação, com participação de 57 startups. No espaço Nova Indústria Brasil, foram realizadas mais de 30 conferências sobre temas estratégicos, como o Acordo Mercosul–União Europeia, transição energética, minerais críticos e cooperação industrial.

Também foram assinados oito instrumentos de cooperação entre instituições brasileiras e alemãs, abrangendo áreas como inteligência artificial, hidrogênio de baixo carbono, inovação e apoio a pequenas e médias empresas.

Investimentos e negócios ganham destaque

Um dos principais resultados da participação brasileira foi o anúncio de investimento de €2 bilhões no projeto Morro Pintado, desenvolvido em parceria entre empresas dos dois países. O empreendimento será instalado em Areia Branca, no Rio Grande do Norte, com capacidade estimada de 1.400 MW.

O projeto prevê a produção anual de cerca de 80 mil toneladas de hidrogênio de baixo carbono, além de derivados como amônia e metanol verdes, reforçando o posicionamento do Brasil como fornecedor estratégico de energia limpa para a Europa.

No campo empresarial, foram realizadas mais de 200 reuniões de negócios pré-agendadas e cerca de 60 encontros voltados à atração de investimentos. Delegações internacionais participaram de mais de 25 visitas guiadas, ampliando o diálogo com representantes de diversos países e instituições europeias.

A agenda incluiu ainda o Seminário de Investimentos, o lançamento do programa Smart Industries e rodadas de negócios focadas em minerais críticos e terras raras. No setor energético, o 5º Encontro de Energia Brasil-Alemanha fortaleceu conexões entre agentes públicos e privados.

O presidente da ApexBrasil, Laudemir Müller, destacou os resultados alcançados. “Estamos na Hannover Messe para mostrar soluções concretas para a indústria global e reforçar parcerias que vão além da feira. Os resultados desta semana demonstram a capacidade das empresas brasileiras de responder às necessidades da indústria europeia e de se posicionar como parceiras estratégicas em áreas como energia, inovação e transformação industrial”, declarou.

Parceria com Europa e agenda estratégica

A dimensão política e econômica da participação brasileira ficou evidente desde a abertura do evento, que contou com a presença do presidente Lula e do chanceler alemão Friedrich Merz. O 42º Encontro Econômico Brasil–Alemanha reuniu centenas de participantes e reforçou a relevância da relação bilateral.

A Alemanha segue como principal parceiro industrial do Brasil na União Europeia, com comércio bilateral de cerca de US$ 20,9 bilhões e estoque de investimentos superior a US$ 40 bilhões em 2024.

No campo da inovação, foi firmado um Memorando de Entendimento entre a ApexBrasil e o Ministério Federal de Economia e Energia da Alemanha, com foco em startups, tecnologia e formação de talentos, ampliando o intercâmbio de conhecimento e investimentos.

A União Europeia, por sua vez, mantém-se como o maior investidor estrangeiro no Brasil. A feira também evidenciou o potencial do Acordo Mercosul–União Europeia, firmado em 2026, que cria um mercado de aproximadamente 720 milhões de consumidores e abre novas oportunidades de integração econômica.

Empresas brasileiras apresentaram soluções alinhadas às demandas globais. Entre os destaques estiveram a Embraer, com projetos de mobilidade aérea, e a WEG, com tecnologias em automação e eficiência energética.

A participação brasileira contou ainda com o apoio de instituições como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI), reforçando a articulação entre governo, setor produtivo e entidades estratégicas em torno de inovação, sustentabilidade e inserção internacional do país.