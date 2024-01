Brasil deve receber grandes investimentos e crescimento pode surpreender para cima em 2024, afirma Stuhlberger

Gestor do fundo Verde vê o Brasil bem posicionado no contexto geopolítico para atrair grandes fluxos de capital edit

247 – Em meio às complexidades geopolíticas atuais, o Brasil é apontado como um forte candidato para atrair significativos investimentos estrangeiros, segundo Luis Stuhlberger, CEO e CIO da Verde Asset. Os sólidos fundamentos no setor externo, inflação controlada e taxas de juros em queda contribuem para essa perspectiva otimista, de acordo com o renomado gestor.

"O Brasil não tem grandes inimigos. Claro que o mais beneficiado é o México, tem alguns da América Central, como a Costa Rica, que está produzindo chips para os Estados Unidos, mas o Brasil também é um grande beneficiado do fato de a China receber menos investimentos. Para aquela montanha de capital que vai para a China, se um pedacinho daquilo vier para cá já é muito", afirmou Stuhlberger, em entrevista ao Valor.

O executivo prevê que o PIB brasileiro possa surpreender positivamente, ultrapassando a marca de 2%. Contudo, ele destaca os desafios fiscais persistentes que o Brasil enfrentará, apontando para uma possível manifestação mais intensa em 2025 e 2026. Em relação às taxas de juros, Stuhlberger sugere que, se os EUA encerrarem o ano com 4%, a Selic brasileira poderia atingir entre 8,5% e 9% ao ano.

