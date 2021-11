"Brasil é vexame": Estadão censura críticas de Persio Arida a Bolsonaro e irrita mercado

Críticas ao governo foram retiradas da versão impressa do jornal. “Se Bolsonaro for reeleito será péssimo para todos nós, com certeza”, disse o economista. Veja vídeo edit

Revista Fórum - O jornal O Estado de S. Paulo publicou, nesta quarta-feira (24), uma entrevista com o economista Persio Arida, ex-presidente do Banco Central, no governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), e do BNDES, na gestão de Itamar Franco, concedida a Sonia Racy. Porém, apesar do livre trânsito de Arida no mercado, a publicação não agradou em nada boa parte dos agentes do sistema financeiro.

A entrevista veiculada na edição impressa censurou as críticas mais contundentes que Arida fez ao governo de Jair Bolsonaro. Só é possível detectar as citações de desaprovação assistindo ao vídeo, com a entrevista completa.

Entre outras críticas, o economista afirmou: “O governo cavou seu próprio buraco. Uma péssima gestão econômica, já contratou um panorama recessivo para o ano que vem. O governo vai colher o que plantou”.

