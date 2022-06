Brasil fica em 9º lugar em ranking do PIB no primeiro trimestre

Apoie o 247

247 - A agência de classificação de risco Austin Rating apontou, em levantamento com 32 países, que o Brasil em um ranking de desempenho da atividade econômica referente ao primeiro trimestre de 2022, na comparação com o último trimestre do ano passado. O Produto Interno Bruto (PIB) nacional cresceu 1% na comparação entre os dois períodos.

De acordo com o ranking, o Peru ficou em primeiro lugar, com crescimento de 2% no primeiro trimestre de 2022, seguido pelas Filipinas (1,90%). Em terceiro e em quarto lugares ficaram Canadá e Taiwan, com altas de 1,60% cada.

Na quinta posição ficou a China (1,30%), seguida pela Turquia (1,20%) e pela Tailândia (1,20%). Na oitava colocação veio o México (1,00%), seguido pelo Brasil (1,00%) e Colômbia (1,00%).

