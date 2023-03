Brasil gasta R$ 3 bi anuais com pensões de filhas solteiras de ex-servidores

Despesa anual de R$ 3 bilhões se deve ao pagamento de cerca de 60,1 mil pensões bancárias e poderia custear 180 mil aposentadorias do INSS no valor de R$ 1.302 edit

247 - O Brasil gasta cerca de R$ 3 bilhões por ano com o pagamento de pensões a cerca de 60,1 mil filhas de ex-servidores públicos que têm direito ao benefício pelo fato de serem solteiras. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, uma auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) identificou que “4 mil mulheres burlaram a legislação que lhes garantiu o benefício, mas seguem recebendo a mesada”, resultando em prejuízos anuais de cerca de R$ 145 milhões.

Uma das beneficiárias, segundo a reportagem, é Georgiana de Morais, filha do poeta e compositor Vinícius de Moraes. “Na condição de filha de diplomata – carreira menos conhecida de Vinícius –, ela ganhou o direito de ser remunerada pelo Estado brasileiro após a morte do pai, em 9 de julho de 1980”, destaca o periódico.

Ainda segundo o jornal, Georgiana vive atualmente com um companheiro identificado como Carlos Alberto, mas nega que tenha contraído matrimônio. Uma outra filha de Vinícius de Moraes, Maria Gurjão de Moraes recebe R$ 13,1 mil mensais desde os dez anos. Atualmente ela possui 53 anos.

“No mês passado, o governo gastou R$ 235 milhões com as 60 mil filhas solteiras de ex-servidores, de acordo com dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos compilados pelo Estadão. A despesa anual de R$ 3 bilhões bancaria, durante um ano, 180 mil aposentadorias do INSS no valor de R$ 1.302 pagas a quem tem 15 anos de trabalho e 60 anos de idade”, ressalta um trecho da reportagem.

