Brasil perde oportunidades por causa de 'gente muito antipatriota', diz representante chinês

"Nações não têm amizades, mas interesses, e é dever de um governo defender os interesses do Brasil. Mas aqui no Brasil há muita gente que não é patriota, pessoas que vão contra os interesses do Brasil", disse presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China (CCIBC), Charles Tang

O presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China (CCIBC), Charles Tang, afirmou que o Brasil está perdendo oportunidades de negócios com o país asiático por causa de "muita gente que não é patriota". Segundo ele, empresas brasileiras podem sofrer retaliações semelhante às da Austrália em função dos frequentes ataques contra a China feitos por Jair Bolsonaro e outros integrantes do governo.

“O Brasil precisa da China da mesma forma que a Austrália precisa do mercado chinês. Nações não têm amizades, mas interesses, e é dever de um governo defender os interesses do país. Mas aqui no Brasil há muita gente que não é patriota, pessoas que vão contra os interesses do Brasil”, disse Tang em entrevista ao UOL.

“Veja a guerra comercial que está havendo entre China e Austrália. O vinho australiano sofreu 250% de taxação, fechando o mercado chinês que era o maior comprador do vinho australiano. Os grãos australianos sofreram 80% de taxação. Esse tipo de problema pode acontecer com o Brasil também se continuar atacando a China. Isso não ajuda”, ressaltou.

Ainda de acordo com ele, a saída de Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores ajudou a melhorar o ambiente de negócios. “Como presidente da câmara, eu não posso ser contra ou a favor do governo, não sou da direita nem da esquerda nem do centro. Sou de todos. Posso dizer que a situação melhorou com a troca no Ministério de Relações Exteriores (saída de Ernesto Araújo e entrada do diplomata Carlos Alberto França no comando da pasta), o que já melhorou o ambiente, que se tornou mais positivo”, afirmou Tang.

