Brasil se consolida como líder global na exportação de alimentos processados, revela ABIA

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA) anunciou que o Brasil alcançou o topo como maior exportador de alimentos processados do mundo em volume em 2023, com um aumento significativo de 11,4% nas exportações para 190 países. O presidente da entidade, João Dornellas, em entrevista ao site Jota, descreveu o Brasil como o "supermercado do mundo".

O setor de alimentos e bebidas processados registrou um faturamento total de R$ 1,16 trilhões, um aumento de 7,2% em relação ao ano anterior, dos quais R$ 310 bilhões vieram das exportações, representando um aumento de 5,2% em comparação com 2022. Dornellas informou que 73% da produção é destinada ao consumo interno, enquanto 23% é exportada. Os principais importadores são a Ásia (43%), seguida pelos países árabes (16,4%) e a União Europeia (14,6%).

continua após o anúncio

Entre os produtos brasileiros mais destacados estão o suco de laranja, açúcar, carnes bovina e de aves, café solúvel e óleo de soja. Apesar das preocupações com as condições climáticas que podem afetar a produção este ano, Dornellas expressou confiança de que o Brasil manterá sua posição como líder nas exportações, prevendo um crescimento de 2,5% nas vendas.

Dornellas atribuiu à indústria de alimentos um papel fundamental no controle da inflação no país, destacando a contribuição para tornar os alimentos mais acessíveis ao consumidor brasileiro. Ele ressaltou dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mostrando uma deflação nos alimentos processados, em contraste com a alta nos alimentos in natura, enfatizando a estabilidade de preços proporcionada pela indústria.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: