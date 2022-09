Brasil tem maior juro real e segundo maior juro nominal entre 40 economias

O Brasil voltou a ultrapassar a Rússia e é o país com a maior taxa real de juros ao ano, descontada a projeção de inflação para os próximos 12 meses edit

247 - Em uma lista de 40 países, o Brasil é o país com a maior taxa real de juros ao ano, descontada a projeção de inflação para os próximos 12 meses, segundo o ranking elaborado pelo portal MoneYou e pela gestora Infinity Asset Management, informou a Folha de S.Paulo .

O Brasil, que estava no topo, foi ultrapassado pela Rússia em março após o forte aumento de juros no país em meio à Guerra da Ucrânia, mas voltou à primeira posição quando o banco central russo cortou a taxa de 20% para 14% ao ano, de acordo com a Folha.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, nesta quarta-feira, 21, manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano . O Brasil tem o maior juro nominal com este valor, estando atrás apenas da Argentina (75% ao ano).

