Brasil registra exportações recordes apesar do tarifaço de Trump

Reuters - A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 6,964 bilhões em outubro, uma alta de 70,2% sobre o saldo apurado no mesmo mês do ano passado, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) nesta quinta-feira.

O saldo veio acima de expectativas de economistas consultados pela Reuters, que previam superávit de US$ 6,2 bilhões para o mês.

As exportações somaram US$ 31,975 bilhões no mês passado, uma alta de 9,1% em relação a outubro de 2024. O movimento foi explicado por um crescimento 10,3% no volume de produtos embarcados para o exterior, apesar de uma queda de 0,9% no preço médio dos itens.

No mês passado, as exportações da indústria extrativa avançaram 22%, impulsionadas por petróleo e minério de ferro. Também se destacou a agropecuária, com uma alta de 21% puxada por soja e café, seguida da indústria de transformação, com elevação de 0,7%.

As importações, por outro lado, caíram 0,8% no mesmo período, totalizando US$ 25,011 bilhões. Nesse caso, houve recuo de 2% no volume importado, enquanto o preço médio subiu 0,8%.

No acumulado de janeiro a outubro, o saldo comercial foi de US$ 52,394 bilhões, uma queda de 16,6% em relação ao observado no mesmo período de 2024. No período, as exportações somaram US$ 289,731 bilhões (+1,9%), e as importações, US$ 237,336 bilhões (+7,1%).