Brasil terá racionamento de energia elétrica para evitar apagões, diz Arthur Lira

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou nesta terça-feira (22) que o Brasil passará por racionamento de energia elétrica para evitar apagões.

Segundo Lira, a confirmação foi feita pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. "O ministro Bento esteve comigo fazendo uma análise do cenário, garantindo que não vamos ter nenhum tipo de apagão, mas vamos ter que ter um período educativo aí de algum racionamento para não ter nenhum tipo de crise maior", afirmou Arthur Lira, após participar de um evento no Palácio do Planalto junto com Jair Bolsonaro.

De acordo com o presidente da Câmara, o governo trabalha na edição de uma Medida Provisória que dá poderes para um comitê interministerial interferir na gestão de hidrelétricas e cria as bases para um eventual racionamento de energia. Entre as ações está um possível "programa de racionalização compulsória do consumo de energia elétrica".

A possibilidade de racionamento de energia e encarecimento da conta de luz no país foram debatidos por Bento Albuquerque e Arthur Lira em encontro no dia 15 de junho. Eles debateram a

O último racionamento de energia elétrica ocorreu em 2001, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Quem não economizava luz, dentro de uma cota por consumidor, pagava mais caro pela conta no fim do mês.​​

