Brasileiros hoje se preocupam mais com a desigualdade do que com a inflação

247 – Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos em 29 países, entre janeiro e fevereiro deste ano, apenas 27% dos brasileiros dizem estar preocupados com a inflação. Esse número fica abaixo da média global de 43% dos entrevistados que apontaram o tema como o mais problemático para as suas nações, como revela a jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna .

A pobreza e a desigualdade lideram o ranking de preocupações dos brasileiros, com 43% dos entrevistados no país afirmando estar preocupados com essas questões. Em relação à média global, que é de 31%, o índice nacional fica 12 pontos percentuais acima.

Além disso, após a pobreza e a inflação, as preocupações mais lembradas pelos entrevistados brasileiros foram saúde, crime e violência, corrupção e desemprego.

A pesquisa online ouviu 20.570 cidadãos, dos quais 1.000 eram brasileiros, entre 16 e 74 anos, e a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.

