Brasileiros queimam aplicações para pagar contas e poupança tem maior saque da história

BRASÍLIA (Reuters) - A caderneta de poupança registrou saque líquido de 19,666 bilhões de reais em janeiro, maior resgate já observado para todos os meses da série histórica iniciada em 1995, mostraram dados do Banco Central nesta sexta-feira.

Desse total, os saques superaram os depósitos no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) no valor de 15,668 bilhões de reais. Já na poupança rural, as saídas foram de 3,988 bilhões de reais.

O fluxo de recursos na poupança apresentou uma reversão de sentido em 2021, passando a acumular retiradas significativas. Em 2020, havia sido registrada uma captação recorde de mais de 166 bilhões de reais, impulsionada pelo pagamento do auxílio emergencial e pelo baixo nível da taxa básica de juros, o que aumentou a competitividade da poupança frente a outros investimentos.

Em 2021, com a retirada do auxílio emergencial e o agressivo aperto monetário implementado pelo Banco Central, houve um saque líquido de 35,5 bilhões de reais.

Com os juros básicos da economia acima de 8,5% ao ano (a Selic está agora em 10,75%), os depósitos na poupança voltaram a ter rendimento fixo de 0,5%, ou 6,17% ao ano, acrescido da taxa referencial (TR), o que deixa a remuneração mais baixa do que outros investimentos de renda fixa.

