Brazilian Beef amplia rotas comerciais e reforça laços com o mercado chinês

247 – A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), realiza em Zhengzhou, na província chinesa de Henan, a terceira edição do projeto The Beef and Road: Bridging the Brazil–China Beef Routes, iniciativa que fortalece a presença da carne bovina brasileira no maior mercado importador do mundo.

O evento, que ocorre no dia 2 de novembro, irá reunir cerca de 100 empresários chineses e 40 brasileiros, com apoio do governo de Henan e participação de autoridades do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e do Ministério das Relações Exteriores (MRE). A programação incluiu rodadas de negócios, apresentações culturais e o tradicional Brazilian Beef Dinner, com cortes premium e vinhos nacionais.

Crescimento e integração comercial

O presidente da ABIEC, Roberto Perosa, destacou o fortalecimento da relação entre produtores brasileiros e compradores chineses, ressaltando o papel da parceria com a ApexBrasil:

."Os chineses estão conhecendo cada vez mais o sabor da carne bovina brasileira. Estamos promovendo o encontro direto entre quem compra e quem vende. E mais: as pessoas não precisam percorrer cidade por cidade. O trabalho da ABIEC, em parceria com a ApexBrasil, facilita esse processo, reúne compradores e vendedores em um só espaço — e os negócios acontecem. Por isso, estou muito satisfeito por estarmos ajudando quem trabalha e produz no Brasil a vender sua carne na China", afirmou Perosa

Zhengzhou, cidade com mais de 12 milhões de habitantes e importante centro logístico da China, foi escolhida como novo polo estratégico para o avanço das exportações brasileiras no interior do país, ampliando o alcance do projeto para além dos grandes centros, como Pequim e Xangai.

Brasil lidera exportações de carne bovina

O Brasil segue como o maior fornecedor mundial de carne bovina à China, responsável por cerca de 50% das importações chinesas. Entre janeiro e setembro de 2025, o país exportou 1,15 milhão de toneladas, movimentando US$ 6,06 bilhões — aumentos de 38,7% em volume e 75,8% em valor em relação ao mesmo período de 2024.

A China responde por quase metade da receita total das exportações brasileiras de carne bovina, consolidando-se, pelo quinto ano consecutivo, como principal destino do produto nacional — à frente dos Estados Unidos e do México.

Próximos passos: presença na CIIE 2025

Após o evento em Zhengzhou, a ABIEC participará da China International Import Expo (CIIE) 2025, em Xangai, uma das maiores feiras de importação do mundo. A participação ocorre em parceria com a ApexBrasil, o MAPA, a Embaixada do Brasil em Pequim e o Consulado-Geral do Brasil em Xangai.

Serão 20 empresas associadas à ABIEC integradas ao pavilhão brasileiro, ao lado de outras 17 companhias do setor de alimentos e bebidas. A expectativa é gerar mais de US$ 280 milhões em negócios, com destaque para o tradicional churrasco brasileiro assinado pelo restaurante Barbacoa, uma das atrações mais procuradas da feira.