Bresser Pereira, integrante do conselho editorial do 247, é apontado como melhor economista brasileiro em ranking internacional

247 - A AD Scientific Index, que elabora um ranking entre cientistas do mundo inteiro nas mais diversas áreas, publicou a lista com os 100 melhores economistas da América Latina de 2022.

Dessa lista, metade é de economistas brasileiros, sendo o 1º do ranking regional o ex-ministro da Fazenda do governo Jose Sarney (1987), Luiz Carlos Bresser Pereira, é professor emérito da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e integrante do conselho editorial do 247.

Além de de Bresser Pereira, outros três ocupam posições no Top 10 dos cientistas: José Eduardo Cassiolato, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no 5º lugar; e o economista Benjamin Miranda Tabak, da FGV.

O Brasil reúne os mais renomados economistas no índice científico Alper-Doger (AD). Depois dos 50 nomes, entre o Top 100, vêm o Chile, com 14 cientistas da área econômica, seguido pelo México (13), Colômbia e Argentina, com 9 cada; Costa Rica (2), Panamá, Equador e Peru com 1 economista cada um.

