Bresser-Pereira: ‘Teto de gastos é falácia liberal, fruto de golpe e nunca funcionou’

Da Rede Brasil Atual – O ex-ministro da Fazenda Luiz Carlos Bresser-Pereira explica em entrevista ao Revista Brasil TVT por que um grupo de economistas escreveu uma carta de apoio ao futuro presidente Luzi Inácio Lula da Silva contra a suposta histeria do mercado financeiro. Preocupadas com os efeitos de sua derrota eleitoral – sim, o mercado perdeu as eleição –, vozes da especulação financeira na mídia têm manifestado um certo estresse. Ficam abaladas com a possibilidade de Lula cumprir os compromissos sociais que o levaram à vitória em 30 de outubro. E colocam a austeridade fiscal como um deus, acima de todos os dramas sociais vividos por milhões de brasileiros por falta de eficiência econômica do governo que está de saída. “Não faz sentido (o teto de gastos). Isso não vai dar certo, não vai ser cumprido, como já diziam os economistas em 2016. E não foi. Ponto final.”

Assista à entrevista de Bresser-Pereira:





