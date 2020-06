Bruno Funchal será o novo secretário do Tesouro Nacional

Funchal irá substituir Mansueto Almeida, ex-secretário de Fazenda do Espírito Santo, que anunciou no domingo que decidiu deixar o cargo edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu o nome do novo secretário do Tesouro Nacional. Será o economista Bruno Funchal, atual diretor de programa da Secretaria de Fazenda da pasta, de acordo com fonte próxima ao ministro. A informação é do jornal O Globo.

Funchal irá substituir Mansueto Almeida, que anunciou no domingo que decidiu deixar o cargo.

O economista Bruno Funchal é ex-secretário de Fazenda do Espírito Santo, estado considerado um dos principais exemplos de cuidado com as contas públicas.

