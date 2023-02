BTG diz que reputação de Lemann, Telles e Sicupira induziu o banco ao erro na avaliação do crédito

Presidente do banco diz que empréstimos foram concedidos em razão da reputação do trio – e não da força do balanço das Americanas edit

247 – O presidente do BTG Pactual, Roberto Sallout que o banco errou na concessão de crédito às Lojas Americanas em razão da reputação de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, que protagonizaram a maior fraude corporativa da história do Brasil e deram calote de R$ 43 bilhões no mercado. "O caso especifico de fraude era o único caso na nossa carteira onde a exposição de crédito era determinada não pela força do balanço da companhia, mas sim pela força dos acionistas controladores", disse ele, em teleconferência com analistas nesta segunda-feira, reportada pelo Valor. "Nos outros créditos da carteira isso não acontece. É uma empresa de capital aberto, acionistas controladores com grande reputação, longo histórico, e não foi só nosso caso, mas quase todo sistema financeiro usou esse padrão."

O BTG provisionou R$ 1,12 bilhão em créditos da Americanas, que representa cerca de 63% da dívida de R$ 1,9 bilhão da companhia com o banco. De acordo com a reportagem, o banco irá tentar buscar o patrimônio pessoal dos controladores para recuperar suas perdas. No fim de semana, Lemann se divertia em Miami, jogando tênis .

