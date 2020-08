BTG Pactual vira um dos assuntos mais comentados nas redes após censura judicial a Nassif

Banco de André Esteves entrou para os "trending topics" do Twitter após a decisão que obrigou o jornalista Luis Nassif, editor do GGN, a retirar 11 reportagens do ar edit

247 – Se a intenção do banco BTG Pactual, do banqueiro André Esteves, era silenciar a imprensa, ao buscar ordem judicial para que 11 reportagens do site GGN, editado por Luis Nassif, fossem retiradas do ar, o resultado foi contraproducente. Isso porque a expressão "BTG Pactual" entrou para os trending topics do twitter e se tornou um dos temas mais comentados nas redes sociais nos últimos dias. Confira abaixo:

Tem um papo rolando de que é PROIBIDO FALAR que o banco BTG PACTUAL, do qual um dos fundadores é o ministro Paulo Guedes, COMPROU uma CARTA DE CRÉDITO por R$ 370 MILHÕES de reais, mas o valor real era de quase R$ 3 bilhões de reais.



Obrigada por avisar! 🤭🤫



Divulguem... https://t.co/yb2mFfNAji — Bruja latina 🌒🦋🇧🇷🏡★彡 (@bastosbru) August 31, 2020

O juiz da 32ª Vara Cível do RJ, Leonardo G. F. Chaves, determinou q o Jornal GGN, editado por Luis Nassif, retire as reportagens sobre a venda, pelo BB, de carteira de crédito de R$ 3 bi por R$300 mi ao BTG Pactual ligado ao ministro Guedes.

Isso é CENSURA

O “CALA BOCA JÁ MORREU” pic.twitter.com/Yq7t4gkk2i — Vanessa Grazziotin (@vanessa_grazz) August 30, 2020

Minha solidariedade a @luisnassif e à equipe do @JornalGGN, censurados por um juiz a pedido do banco BTG Pactual pela publicação de reportagens sobre a compra de carteiras de crédito do Banco do Brasil. Uma agressão à liberdade de imprensa e ao direito do cidadão se informar. — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) August 30, 2020

Justiça do Rio censura matérias do Jornal GGN que denunciam esquema do banco BTG Pactual em licitações | Revista Fórum https://t.co/0xPdHxGOut — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) August 30, 2020

