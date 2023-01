'Burguesia quer desestabilizar o governo do PT', diz Eduardo Costa Pinto após Fiesp tirar Josué Gomes da presidência da entidade

Apoie o 247

247 - Professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro (UFRJ) e pesquisador do INEEP/FUP, Eduardo Costa Pinto criticou a decisão da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), que tirou empresário Josué Gomes do cargo de presidente da instituição.

"A megaburguesia será uma das fontes de instabilidade para o governo Lula", disse o economista. "Eles (megaburguesia) lucraram muito durante o governo Bolsonaro/Guedes, inclusive bem mais do que durante o governo Lula. Não querem ceder nada".

O empresário Josué Gomes esteve entre as possibilidades do governo federal para ser o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mas não aceitou o convite. O ex-presidente da Fiesp é filho de José de Alencar, que foi vice de Lula nos dois primeiros mandatos.

