BYD anuncia 10 mil empregos em sua fábrica na Bahia

247 – A BYD, fabricante chinesa de veículos elétricos, decidiu aumentar o número de empregos estimados para a primeira fase de sua nova fábrica na Bahia. Inicialmente planejando criar 5 mil vagas, a empresa agora almeja gerar 10 mil empregos durante essa etapa. A decisão foi anunciada por Marcelo Schneider, diretor institucional da BYD, durante o Brazil China Meeting, evento realizado no Mandarin Oriental Hotel, em Shenzhen, China. O objetivo é acelerar o início da produção de veículos, programado para ocorrer entre o final de 2024 e o início de 2025, segundo aponta reportagem do Valor.

A BYD investirá R$ 3 bilhões na primeira fase da fábrica, com capacidade para produzir 150 mil veículos anualmente. Posteriormente, a capacidade será dobrada para 300 mil unidades. A decisão de antecipar a abertura das vagas de trabalho foi influenciada, em parte, pelo anúncio do governo brasileiro sobre a retomada do Imposto de Importação em carros 100% elétricos, suspenso desde 2016, e o aumento do tributo para os híbridos.

O cronograma inicial para o início da produção permanece entre o final de 2024 e o início de 2025, embora Schneider não descarte a possibilidade de antecipação. Durante o Brazil China Meeting, ele revelou que em fevereiro a BYD iniciará os estudos para a expansão da fábrica em Camaçari (BA), anteriormente pertencente à Ford e agora sob posse do governo da Bahia para transferência à BYD.

