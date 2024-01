BYD anuncia investimento significativo no Brasil durante Reunião Brasil-China

Apoie o 247

247 - A BYD, fabricante chinesa de veículos elétricos, expressou forte confiança no mercado brasileiro durante uma recente Reunião Brasil-China.

Marcello Schneider, diretor institucional da BYD do Brasil, detalhou no encontro os planos de investir na nova fábrica em Camaçari (BA), com produção prevista para começar no próximo ano. A empresa pretende desenvolver e fabricar veículos adaptados ao mercado brasileiro, considerando-o um de seus principais mercados fora da China. Schneider destacou as substanciais oportunidades de crescimento no Brasil, enfatizando a importância estratégica do país para a BYD.

Schneider reconheceu a tendência irreversível em direção à eletrificação e a crescente acessibilidade dos veículos elétricos, especialmente para indivíduos que percorrem distâncias significativas diariamente. Apesar das reservas existentes entre alguns consumidores, ele enfatizou a coexistência de modelos híbridos ao lado dos totalmente elétricos, atendendo a diferentes necessidades de condução.

"A eletrificação é um caminho sem volta, e o custo vai ficar cada vez menor. Para os que têm dúvidas, existem os híbridos. Esses modelos também vão crescer", disse Schneider à TV Lide.

Schneider vislumbra um futuro em que cada família possua tanto um veículo elétrico para uso diário quanto um híbrido para viagens de fim de semana ou outras situações específicas.

O representante da BYD assegurou o contínuo investimento na introdução de modelos híbridos e elétricos no mercado brasileiro. A nova fábrica em Camaçari deve contribuir significativamente para a produção desses veículos. A iniciativa está alinhada ao compromisso da empresa de fornecer soluções inovadoras e se adaptar ao cenário automotivo em constante evolução.

