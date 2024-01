BYD lidera buscas por carros elétricos novos em 2023, revela levantamento da Webmotors

Entre os veículos elétricos zero quilômetro, três modelos da BYD dominaram as primeiras colocações edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Webmotors, principal ecossistema automotivo do Brasil e líder em negócios e soluções para o segmento automotivo, divulgou os resultados de um levantamento sobre os carros elétricos mais procurados na plataforma de janeiro a dezembro de 2023. O estudo, realizado pelo Webmotors Autoinsights, aponta que a BYD liderou as buscas por veículos elétricos novos, enquanto o Porsche Taycan foi o elétrico seminovo mais procurado no ano.

Entre os veículos elétricos zero quilômetro, três modelos da BYD dominaram as primeiras colocações: o Dolphin, o Yuan-Plus e o Han, ocupando respectivamente o primeiro, segundo e terceiro lugar no ranking de mais pesquisados. Este resultado reflete o crescente interesse dos consumidores brasileiros por opções mais sustentáveis e tecnologicamente avançadas no mercado automotivo.

continua após o anúncio

No segmento de veículos elétricos seminovos, o Porsche Taycan liderou as pesquisas, consolidando-se como a escolha preferida dos consumidores em 2023. Ele foi seguido pelo Audi e-tron e pelo Volvo XC40, que ocuparam a segunda e terceira posições, respectivamente. Este interesse crescente pelos elétricos seminovos demonstra uma tendência de mercado em direção a opções mais acessíveis e eco-friendly.

Os rankings divulgados pela Webmotors revelam as preferências dos consumidores brasileiros no segmento de carros elétricos. O ranking dos carros elétricos 0Km mais buscados inclui, além dos modelos da BYD, o Volvo XC40, Hyundai Kona, Porsche Taycan, Volvo C40, e o Caoa Cherry iCar. Já entre os usados, além do Porsche Taycan, Audi e-tron e Volvo XC40, destacam-se o MINI Cooper, Nissan LEAF, BYD Tan, BMW i3, Fiat 500e e o Tesla Model 3.



continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: