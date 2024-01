Cade aprova compra da Amil por Seripieri Filho sem restrições

Apoie o 247

(Reuters) - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a compra da operadora de planos de saúde Amil pelo empresário José Seripieri Filho, sem restrições, segundo despacho publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União.

A norte-americana UnitedHealth anunciou no final de dezembro que aprovou um acordo para vender a Amil ao fundador e ex-presidente da Qualicorp por cerca de 7 bilhões de dólares, em uma operação que incluiu dívida da empresa brasileira.

O presidente-executivo da UnitedHealth, Andrew Witty, anunciou a decisão de vender a Amil, adquirida em 2012 por 5 bilhões de dólares, logo após assumir o comando em 2021.

